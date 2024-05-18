Kırımlı filminin konusu nedir? Kırımlı filmi oyuncuları kimler?
Kırımlı filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyunucu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Kırımlı filmi 2014 yılında vizyona girmiştir. Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye aktarılan filmin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturmaktadır. İşte Kırımlı filminin konusu ve oyuncuları...
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Kırımlı filmi 18 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alan film Nil Güleç Ünsal, Atilla Ünsal tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Kırımlı filminin konusu nedir? Kırımlı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor .
Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.
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KIRIMLI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Murat Yıldırım: Sadık Turan
Selma Ergeç: Maria Koseckhi
Ali Barkın: Halil
Baki Davrak: Bauer
Bülent Alkış: Mustafa
Joshy Peters: Schultz
Suavi Eren: Gestapo
Gülçin Santırcıoğlu: Anette
Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay
Emre Şen
Servet Bulut Bostan
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