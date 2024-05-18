KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor .

Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.