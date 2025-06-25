Kırılgan ateşkes... İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?

İsrail ve İran dün yürürlüğe giren bir ateşkes üzerinde anlaştı, ancak her ikisi de diğerini neredeyse anında ateşkesi bozmakla suçladı.

Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor Haberi Görüntüle

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İsrail, İran'dan fırlatılan iki füzeyi durdurduğunu söyledi, Tahran ise bunu yalanladı. Ardından İsrail karşılık vererek Trump'ı çileden çıkardı. Başkan her iki tarafı da eleştirdi ama en sert çıkışı İsrail'e yaptı. "Temelde o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşan iki ülke var ki ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi.

Beyaz Saray, dün Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile "sert" bir görüşme yaptığını; sonrasında İsrail'in daha fazla saldırı düzenlemekten kaçındığını söyledi.

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Taraflar hala gergin

Hem İran hem de İsrail, diğer ülke ihlal etmediği sürece ateşkese saygı göstereceklerini açıkladılar. Ancak bölgedeki ateşkeslerin kırılgan olduğu biliniyor ve taraflar hala gergin.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD'nin erken dönem istihbarat değerlendirmesi, ABD saldırılarının İran'ın nükleer programını muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğünü ortaya koydu.

Beyaz Saray değerlendirmenin varlığını kabul etti ancak bulgularına katılmadı. Trump da CNN'in haberine itiraz ederek sosyal medyada İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiğini" yazdı. NATO Zirvesi'ndeki basın toplantısında da konuşan Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin yıllarca geriye gittiğini bildirerek CNN'i suçladı. İran'dan tutuklamalar İranlı yetkililer 12 günlük çatışma boyunca "İsrail'in paralı askerleri" olmakla suçlanan 700 kişiyi tutukladı. İsrail ajanlarının tutuklanması Kirmanşah, İsfahan, Huzistan, Fars ve Lorestan eyaletleri de dâhil olmak üzere İran genelinde gerçekleşti. Yetkililer başkent Tahran'da tutuklanan İsrail casusu olduğu iddia edilen kişilerin sayısı hakkında henüz bilgi vermedi. REKLAM Diğer İranlı haber kaynakları, çatışmanın başlamasından bu yana İsrail ajanı olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin infaz edildiğini bildirdi. Öte yandan İran parlamentosu BM nükleer denetçisiyle işbirliğini askıya alan bir tasarıyı onayladı. Cenaze töreni düzenlenecek İran çatışma sırasında öldürülen üst düzey askeri komutanlar ve üst düzey bilim adamları için cumartesi günü devlet cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

IRNA ayrıca savaşın ilk gününde İsrail tarafından öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Selami'nin yarın İran'ın merkezinde toprağa verileceğini bildirdi. Brics'ten kınama Dünyanın en büyük ülkelerinden Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika; İsrail ve ABD'nin adını anmadan İran'a yönelik saldırıları kınadı. Brics ülkeleri olarak bilinen grup, ateşkesten söz etmedi ancak barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu ve "barışçıl" nükleer tesislere yönelik saldırılardan "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti. İran ve diğer beş ülke kısa bir süre önce Brisc'e üye olarak katıldı. Alman şansölye Freidridh Merz ise ABD ve İsrail saldırılarına yönelik eleştirilere katılmadığını söyledi.