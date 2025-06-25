ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla ilgili kritik açıklamalar yaptı.

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Donald Trump, kendisinin ilan ettiği ancak birkaç saat içinde bozulan İsrail-İran ateşkesinin şu an mükemmel gittiğini belirterek, "Bu herkes için muhteşem bir zafer" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran ve İsrail önce ateşkesi bozdu, daha sonra ateşkese geri döndüler. Şu an durum çok iyi bir durumda. İki tarafın tutumundan da memnunum.

İsrail ve İran'la gurur duyuyorum. Ateşkesi kabul ettiler. Bu çok önemli.

Biz İran'a kusursuz bir operasyon yaptık. Eğer biz saldırmasaydık İran müzakere masasına oturmayı kabul etmez, ateşkese yanaşmazdı.

Bizim İran'ın nükleer tesislerini vurmamızla İran'ın nükleer programı yıllarca geriye gitti. İran bir daha aynı sürece girerse bir daha vururuz.

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Biz inanılmaz, kusursuz bir operasyon gerçekleştirdik. Kimse bu operasyonun üstünü örtmeye çalışmasın.

"CNN utanç verici bir medya kuruluşu"

CNN ve CNBC-E utanç verici kanallar. Bu operasyonun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Medyada utanç verici isimler var. Bunlar hasta insanlar. Biz İran'ın tesislerini vurduğumuzda İranlılar ortada hiçbir şeyin kalmadığını gidip gördüler.

Nagazaki örneğini kullanmak istemiyorum ama bizim yaptığımız da aşağı yukarı aynı şeydi. Biz roketten milyonlarca kat daha büyük bir bombayla tesisleri vurduk. Aynı seviyeye gelmeleri yıllar alır. Bu arada Gazze ile ilgili de güzel gelişmeler var. Bence yakın zamanda oradan da iyi haberler alacağız. Barışa çok yakın olduğumuz bana söylendi." ABD Dışişleri Bakanı da söz alarak, "Biz gezegeni çok büyük bir tehlikeden kurtardık" açıklamasını yaptı.