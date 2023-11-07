Kırgın Çiçekler'in Songül'üydü! Gökçe Akyıldız ve kardeşi ikiz zannedildi!
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteri ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu. İkiliyi görenler ikiz zannetti.
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2015-2018 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Akyıldız, kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu. İkiliyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Daha önce bir evlilik yapan ve Ömer Aslan adında bir oğlu olan Gökçe Akyıldız'ın kız kardeşi Gözde Akyıldız geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.
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2017'de Mustafa Özyurt ile hayatını birleştiren Gökçe Akyıldız 2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına almıştı. 2020 yılında Mustafa Özyurt'tan boşanan Akyıldız, son olarak kardeşiyle olan benzerliğiyle gündem oldu.
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31 yaşındaki başarılı oyuncu kız kardeşiyle birlikte fotoğrafını paylaşınca sosyal medya kullanıcılarından: "İkiz sandım","İkiz gibiler","Birbirlerine çok benziyorlar" gibi yorumlar geldi.
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İşte Gökçe Akyıldız ve kardeşi Gözde Akyıldız...
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