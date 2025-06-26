Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz ayında kiraya ne kadar zam gelecek, belli mi?

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuyla enflasyon rakamlarını araştırıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Temmuz ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Son olarak Haziran ayı kira artış tavanı yüzde 45,80 olurken, TÜFE’deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış olarak gerçekleşmişti. Peki, 2025 Temmuz kira zammı artış oranı ne kadar olacak?