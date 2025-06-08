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        Haberler Gündem Güncel Kimse anlam veremedi! Yaya geçidinde akılalmaz anlar! Defalarca karşıya geçip geri döndü! | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde akılalmaz anlar! Defalarca karşıya geçip geri döndü!

        Bartın'da yoğun trafik akışının yaşandığı bir yolda bulunan yaya geçidinde akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Olayda bir kişi, yaya geçidinden defalarca geçip geri döndü. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:48
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        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
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        Bartın'da yoğun trafik akışının yaşandığı yolda, yaya geçidinden defalarca geçip geri dönen yayanın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşamüzeri, Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yaya, defalarca yaya geçidinden karşıya geçip geri döndü.

        ANİDEN DURUP GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATTI

        Araçların hızla yaklaşmasını bekleyip yolun karşısına geçen yaya, bir ara da yaya geçidinin ortasında aniden durarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

        Yaya, bir süre aynı şekilde yolun karşısına geçip geri döndükten sonra bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #bartın
        #haberler
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