Microsoft Audio Lab, -20,6 desibel ile dünyanın en sessiz yeri. Odaya girenler kendi kalp atışlarını, kan akışlarını ve eklem seslerini duydukları için bir saatten fazla duramıyor. Guinness Rekolar Kitabı'na giren Dünyanın En Sessiz Odası Microsoft Audio Lab'ın yapılmasının amacı ise göründüğünden farklı.