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        Haberler Gündem Güncel Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!

        Antalya'da yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi. Yaşamını yitiren kişinin, Kayhan İbrahim Toker olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:10
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        Kimliksiz cansız bedeni yüz tanıma sistemiyle teşhis ettiler!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Kayhan İbrahim Toker (37) olduğu tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliği, yüz tanıma sistemiyle belirlendi.

        Yaşamını yitiren kişinin, Kayhan İbrahim Toker olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Toker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Antalya
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