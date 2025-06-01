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        Haberler Bilgi Ekonomi Kimler elektrik faturası desteği alamıyor, şartlar ne? Konut ve işyerinde fatura desteğinin aylık sınırı ne kadar?

        Fatura desteği alma şartları: Yeni sınırlama! Kimler fatura desteği alamıyor?

        Elektrik faturalarında köklü bir değişiklik hayata geçirildi. Artık devlet desteği, her aboneye eşit oranda değil, aylık tüketim miktarına göre kademeli şekilde sunulacak. 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik harcayan konut sahipleri, bu sınırı aştıklarında faturalarının tamamını kendi ceplerinden ödemek zorunda kalacak. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, fatura üzerindeki destek tutarını da açıkça görebilecek. Peki, Kimler fatura desteği alamıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 22:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:17
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        • 1

          Devletin elektrik faturalarına sağladığı destek sistemi değişti, yeni düzenlemeyle birlikte gözler tüketim sınırlarına çevrildi. Aylık 417 kilovatsaatin altında kalan aboneler destekten yararlanmaya devam ederken, bu sınırı aşan kullanıcılar artık faturalarını bütçelerinden karşılayacak. Konutlardan ticarethanelere kadar geniş bir kesimi etkileyen uygulamayla, destek miktarları da fatura üzerinde şeffaf biçimde yer alacak. İşte merak edilenler...

        • 2

          DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?

          Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.

          Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.

        • 3

          DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

          Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

        • 4

          KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?

          2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

        • 5

          LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?

          İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.

        • 6

          DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK

          Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

          Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

          Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.

          Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.

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