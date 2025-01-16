Kimi az pişmiş, kimi ise rafadan sever... İyi bir haşlama yumurtanın püf noktaları nelerdir?

Kimi az pişmiş, kimi ise rafadan sever... İyi bir haşlama yumurtanın püf noktaları nelerdir?

Yumurta hem protein değerleriyle hem de ekonomik oluşu nedeniyle sevdiğimiz gıdaların başında gelir. Kahvaltıda yumurta haşlamayı genelde ihmal etmeyiz. İdeal yumurta haşlama kolay olmayabilir; ancak bu püf noktalarıyla artık kolay olacak.

SAĞLIKLI BİR YUMURTA NASIL PİŞİRİLİR?

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Yumurtanın en sağlıklı hali, uzmanların da kabul ettiği üzere haşlanmış yumurta ya da poşe yumurta. Yağda yumurta, kolesterol açısından çok önerilmiyor. Yumurtanın yanında karışık çiğ sebzeler yemek, içindeki E vitamininin emilimini de arttırıyor. Yani bizim Türk usulü kahvaltımızda yer alana salatalık ve domates, aslında yumurtayla birlikte tüketildiğinde çok daha faydalı olmuş oluyor. Birden fazla yumurta tüketilecekse sarılarını yememekte fayda var. Yumurtaları sebzelerle birleştirip omlet yapmak ve az tuzla tüketmek ise besin değerini arttırıyor.

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SOĞUK SUDA YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısın.

KAYISI KIVAMINDA YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kayısı kıvamı pek çok kişinin en çok sevdiği ve tercih ettiği yumurtadır. Bu kıvamı tutturması biraz zor gibi görünebilir çünkü dakika hesabı yapmazsanız ve pişirdikten sonra hemen soğuk suya atmazsanız, yumurta pişmeye devam eder. Böylece istediğinden fazla pişmiş olabilir. Eğer yumurtayı çok erken çıkarırsanız bu sefer de fazla cıvık bir yumurta ile karşılaşabilirsiniz.

Kayısı kıvamında yumurta için orta boy bir tencereye yumurtayı koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisiniz. Ocağın altını açmalı ve kaynamaya başladıktan sonra 4-6 dakika arası kaynatmalısınız. Sudan aldığınız yumurtaları kayısı kıvamını korumaları için hemen soğuk suya ya da buzlu suya koyarak pişme sürecini durdurmalısınız.

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İDEAL BİR RAFADAN YUMURTA NASIL YAPILMALIDIR?

Az haşlanmış yani rafadan yumurta yapabilmek için kayısı kıvamındaki yumurta için yaptığınız ilk işlemleri tekrarlamalısınız. Yumurtaları bir yumurta haşlama tenceresine koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisiniz. Su kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra yumurtaları suyun içinden almalı ve hemen soğuk suya ya da buz dolu bir kaba koymalısınız. Böylece pişme işlemini durdurmuş olacaksınız.

Rafadan yani az pişmiş yumurta, beyazı hafifçe pişmiş, sarısı da oldukça cıvık olarak kalmış olan yumurta demektir. 3 dakikaya tam olarak dikkat eder ve sonrasında hemen soğuk suyla pişmeyi durdurursanız tam olarak bu kıvamı elde etmiş olursunuz. HAŞLANMIŞ YUMURTAYI SOYMANIN KOLAY YOLU NEDİR? Haşlanmış yumurtanın kolay soyulmasını sağlayacak püf noktaları; soğuk su, yavaş pişirme ve buz banyosudur. Yumurtalar pişerken bir buz banyosu hazırlayın. Bunu yapmak için, büyük bir kaseye bol miktarda buz küpü içeren su koyun. Yumurtalar pişince, delikli bir kaşık kullanarak çıkarın ve hemen soğuk suya koyun. 10 ila 15 dakika bekletin. Yumurtaları soymak için yumurtanın altına vurun ve ardından avucunuzla tezgah üzerinde yuvarlayın. Yumurtanın kabuğunda çatlaklar oluşacaktır. Hava cebi olan alt kısımdan başlayın ve kabuğu soyun. Yumurta kabuğunun geri kalanı kolayca soyulacaktır. REKLAM YUMURTANIN TAZELİĞİ NASIL ANLAŞILIR? Taze yumurta, hem pişirme hem de besin değeri açısından daha iyidir. Peki, yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? - Yüzen Yumurta Testi: Yumurtayı su dolu bir kaba bırakın. Taze yumurta dibe çökerken, bayat yumurta yüzeye çıkar. - Işık Testi: Yumurtayı ışığa tutarak iç yapısını inceleyebilirsiniz. Taze yumurta dolgun ve sıkı bir yapıya sahiptir. YUMURTA HAŞLARKEN YAPILAN YAYGIN HATALAR Yumurta haşlarken yapılan bazı hatalar, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Dikkat edilmesi gereken yaygın hatalar: - Yüksek Ateşte Uzun Süre Pişirme: Bu, yumurtanın aşırı pişmesine ve sarısında yeşil bir halka oluşmasına neden olabilir. - Yumurtayı Kaynar Suya Aniden Atmak: Yumurtayı kaynar suya aniden bırakmak çatlamasına neden olur. Yumurtaları dikkatlice suya bırakın. Kaynak: unileverfoodsolutions/thegardeningcook Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Her gün bir yumurta yersek ne olur?