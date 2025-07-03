Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru gündemi meşgul etti. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de, 500 bin TL'lik, soru, "Antofobi nedir?" oldu. Sosyal medya platformlarında konuya ilişkin araştırmalar hızlandı. İşte antofobinin kelime anlamına ilişkin tüm merak edilenler...