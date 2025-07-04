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        Haberler Müzik Kibariye ve Tekir'den 'Bak Nasıl Çatlatacam'

        Kibariye ve Tekir'den 'Bak Nasıl Çatlatacam'

        Kibariye ve Tekir, düet yaptıkları 'Bak Nasıl Çatlatacam' adlı şarkıyı dinleyiciyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:39
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        Kibariye ve Tekir'den 'Bak Nasıl Çatlatacam'
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        Tekir, 8 şarkıdan oluşan 'Romanesa' adlı albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde, Tekir'in Kibariye ile düet yaptığı 'Bak Nasıl Çatlatacam' adlı şarkı da yer alıyor.

        'Bak Nasıl Çatlatacam'ın sözü, müziği ve düzenlemesi Tekir'in imzasını taşıyor.

        Tekir, bu yolculukta yaratıcı ve manevi desteğiyle yanında olan Ahu Özışık ve tüm albüm ekibine özel teşekkürlerini iletirken, 'Romanesa' için şu ifadeleri kullandı; "Her şeyinizi kaybedin ama neşenizi asla. Umarım bu kıvrak ritimler bu yaz size heyecan ve mutluluk verir. Romanesa canesa, peace"

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        #Kibariye
        #Tekin

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