Kerem Aktürkoğlu'ndan sosyal medya paylaşımına yanıt!

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşılan bir yazıya yanıt verdi.

Bir Galatasaray taraftarının "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." yorumu sonrası Kerem Aktürkoğlu bu paylaşıma yanıt verdi.

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Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen eleştirilmesine anlam veremediğini ifade eden Kerem, şu ifadeleri kullandı;

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

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Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, 'nankörlük' olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, 'Maç günü hala yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…' denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.

Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."