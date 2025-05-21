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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kerem 7 yıl önce öldürülmüştü: Arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı | Son dakika haberleri

        Kerem 7 yıl önce öldürülmüştü: Arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı

        Yalova'nın Termal ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle kafasından vurularak öldürülmesi iddiasıyla açılan davanın 7'nci yılında cinayet şüphesi üzerine F.B'nin annesi Serpil B'nin 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlanıldı. Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, Serpil B'nin elinde, yüzünde ve elbisesinde barut izi ve swap izi olduğunu belirterek, "Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü" iddiasında bulundu. Serpil B, suçlamaları reddederken, duruşma ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 07:06 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:07
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        7 yıl önce öldürülmüştü: Arkadaşının annesi cinayet şüphesiyle yargılanmaya başlandı
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        Olay, Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana geldi. Kerem Karakaya, sabah saat 08.00 sıralarında okul arkadaşı F.B'nin evine gitti. İddiaya göre bir süre sonra Karakaya, evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B. tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

        F.B'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B, Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmaya başlandı. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan tutuklanması talebinde bulundu.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN YARGILANMASINA BAŞLANDI

        DHA'nın haberine göre; Savcılığın talebi doğrultusunda dosya, 7 yıl sonra Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

        Serpil B''nin, "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına dün başlandı. Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Serpil B, SEGBİS ile Trabzon ilinden katıldı. Sanık, cinayet iddialarını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını anlatan Serpil B, "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.

        Olayda üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine Serpil B, o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" dedi.

        F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine Serpil B, tüfeğin hafif olduğunu söyledi.

        AVUKATTAN, "KEREM GÖRDÜĞÜ BİR ŞEY YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

        Kerem'in babası Halil ile annesi Rahime Karakaya da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Olay sonrasında verilen ifadelerde çelişkiler olduğunu belirten Kerem'in ailesinin avukatı Şermin Tankut, "Tüfeğin 2,5 metre yükseklikteki odunlukta değil, çamaşır makinesinin yanında olduğunu düşünüyoruz. Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü. Kerem'in elbiselerinde çamur, sürüklenme izleri var. Adli Tıp'ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        İddialar üzerine sanık Serpil B, "Asla kabul etmiyorum. İyi senaryo yazdılar. Namusuma laf ettiler" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesi kararını vererek duruşmayı erteledi.

        "ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMASIN"

        Serpil B'nin tutuklanmasını isteyen anne Rahime Karakaya, "Sabahleyin çocuğum Badminton maçına gidecekti. Çocuğum evden çıkıp minibüs durağına geliyor. Orada bisikletle geliyor. Fatih'i bekliyor Fatih gelmiyor. Fatih gelmeyince Fatih'in evine gidiyor. Fatih'in evine gittiğinde çocuğum gider gitmez vurulmuş. Dayısı beni aradı. 'Fatih’le Kerem kavga etti bizim eve gelin' dedi. Eşimi aradım eşimle birlikte eve gittik, yol ağzında ambulansın beklediğini gördüm. Ambulansı görünce çocuğumun olduğunu anladım. Hastaneye gittim yüzüne battaniye örtmüşler. Çocukla anneyi aynı gün ifadeye almışlar, ifadelerini aldıktan sonra gece 3'te Trabzon'a kaçıyorlar. Olayı çocuğun yapmadığını biliyorduk, şimdiye kadar Asliye Ceza da yargılandı. Kadın şu ana kadar eli kolu serbest geziyor. Ben devlete güveniyorum, bir an önce çocuğumun katilinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

        "12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK BU SİLAHI KULLANAMAZ"

        Baba Halil Karakaya ise 12 yaşındaki F.B'nin tüfeği kullanamayacağını belirterek, "Bu silahı 12 yaşındaki bir çocuğun kullanma şansı sıfır. Bu silahın ağırlığı 4 kilo 300 gram, boyu da 110 santim. Bugün bizim bir mahkememiz vardı, bir tutuklanma olmadı. Serpil hanımın tutuklanmasını istiyorum. Oğlumun ölümünün üzerinden 6 yıl geçti bir ay sonra 7 yıl olacak. Serpil hanımın üzerinde, elinde ve yüzünde elbisesinde barut izi ve swap izi olduğu halde hiçbir tutuklama yoktur. Ne kadar talep edersek edelim bir türlü olmuyor. Bilirkişi raporunda çocuğun bu silahı kullanamayacağı netleşti. Silahın Serpil hanımın kullandığı belli. Şu anda Serpil hanım kasten adam öldürmekten yargılanıyor" diye konuştu.

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        #yalova
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