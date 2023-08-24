Kenan Yıldız için Almanya ile karşı karşıyayız!

Geçen sezon Juventus 19 Yaş Altı ve A2 takımında forma giydiğini belirten Kenan, şöyle konuştu:

"Önceden Bayern Münih'te oynadım ve bu kulübün altyapısında yetiştim. Juventus'a bu sezon yeni geldim, iyi bir sezon geçirdim. İtalyanca daha öğrenmedim. Bu sezon Juventus'ta 45 maç oynadım, 15 gol attım. İyi geçti ama inşallah daha iyi olur. Juventus'ta A takıma çıkma şansım var. A takımla idman da yapıyorum. İnşallah bu sezon A takıma çıkarım."