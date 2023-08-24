Kenan Yıldız için Almanya ile karşı karşıyayız!
Kariyerini Juventus'ta sürdüren Ümit Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız için Almanya da devreye girdi. Bayern Münih altyapısında yetiştikten sonra Juventus'un U19 Takımı'na transfer olan ve Serie A'da da yavaş yavaş süre almaya başlayan 18 yaşındaki futbolcuyu Almanya A Milli Takımı da istiyor
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Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022'de Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız için Almanya da devreye girdi.
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Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romanıo'nun aktardığına göre A Milli Takımımızın yanı sıra Almanya da Kenan Yıldız'ı A Milli Takımda görmek istiyor.
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Almanya'da Bavyera bölgesindeki Regensburg kentinde forma giyen Kenan Yıldız'ın babası Türk, annesi ise Alman.
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Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi U17 ve U21'de temsil eden Kenan için iki ülke Federasyonunun da devreye girdiği belirtildi.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Kenan'ı yakın süre içinde A Milli Takım'a davet edeceği öne sürüldü.
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Almanya'nın da genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği kaydedildi.
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Geçen sezon transfer olduğu Juventus'un genç takımında İtalyan yetkilileri etkileyen Kenan, yaz boyunca A Takımla birlikte çalıştı.
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Milli futbolcu,Juventus'un pazar günü Udinese'ye karşı oynadığı 2023-24 Serie A sezonunun açılış maçında 5 dakika süre aldı ve Juventus formasını ilk kez terletti.
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Juventus'un sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan genç oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği de biliniyor.
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Mayıs ayında AA'ya konuşan Kenan, hayalinin A Milli Takım olduğunu belirtmişti.
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Bayern Münih altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon başında Juventus'a transfer olan 18 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Yıldız, Azerbaycan ile Bosna Hersek'i mağlup ettikleri karşılaşmalar hakkında, "İyi maçlar oynadık. Takımla gurur duyuyorum. Her şey çok güzeldi." dedi.
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Ümit Milli Takım'da gelişimini sürdürdüğünü belirten Kenan, hedefleri hakkında, "A Milli Takım'a gitmek istiyorum ama biraz daha beklemem gerek. İyi oynamayı sürdüreceğim ve ondan sonra inşallah bir gün olacak." ifadelerini kullandı.
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Geçen sezon Juventus 19 Yaş Altı ve A2 takımında forma giydiğini belirten Kenan, şöyle konuştu:
"Önceden Bayern Münih'te oynadım ve bu kulübün altyapısında yetiştim. Juventus'a bu sezon yeni geldim, iyi bir sezon geçirdim. İtalyanca daha öğrenmedim. Bu sezon Juventus'ta 45 maç oynadım, 15 gol attım. İyi geçti ama inşallah daha iyi olur. Juventus'ta A takıma çıkma şansım var. A takımla idman da yapıyorum. İnşallah bu sezon A takıma çıkarım."
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Juventus'ta çok iyi oyuncular olduğunu belirten Kenan, dünyada en beğendiği futbolcunun ise Arjantinli Lionel Messi olduğunu aktardı.