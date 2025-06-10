Kenan Yıldız hakkında 'aşk' iddiası

İtalyan futbol kulübü Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

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Ancak ünlü oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenilmişti.

Kenan Yıldız'ın adı da şimdi model Natalia Shadle ile anıldı. İddiayı ilk güçlendiren Spotify listesi oldu. Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturduğu fark edildi.