Kenan Yıldız'dan 'Aşk yok' iması
Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız'ın model Natalia Shadle ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu söylentiyi gündeme getiren ise Yıldız'ın sosyal medyadaki bir paylaşımı oldu. Yıldız, paylaşımını silerek aşk söylentilerinin doğru olmadığını ima etti
İtalyan futbol kulübü Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
Ancak oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenilmişti.
Kenan Yıldız'ın adı da şimdi model Natalia Shadle ile anıldı.
Söz konusu iddia, Spotify listesi oldu. Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturmasıyla ortaya atıldı. İşte bu liste, Yıldız ile Natalia Shadle arasında bir ilişki olduğu şeklinde yorumlandı. Kenan Yıldız, aşk söylentilerinin ardından paylaşımı hemen silerek aşk iddialarının doğru olmadığını ima etti.
Kenan Yıldız ile Natalia Shadle'ün sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmedikleri de görüldü.