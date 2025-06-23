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        Haberler Magazin Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, yarışta birinci oldu - Magazin haberleri

        Zayn Sofuoğlu, birinci oldu

        Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, KKTC'de katıldığı motosiklet yarışının sıralama turu kaza geçirdi. Şans eseri ciddi bir yaralanma geçirmeyen Zayn, ana yarışta birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:31
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        Zayn Sofuoğlu, birinci oldu
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        Kenan Sofuoğlu’nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, KKTC'de düzenlenen motor sporları festivaline katıldı. Zayn, katıldığı sıralama yarışında kaza geçirdi. Ciddi bir yaralanma geçirmeyen Zayn, ana yarışta birinci olarak, podyuma çıktı.

        Kazanın ardından izleyenler büyük bir korku yaşadı. Yapılan açıklamaya göre, minik sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadığı belirtildi.

        Kazaya ait görüntüler, Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, Zayn Sofuoğlu'nun motosikletinin kontrolden çıkarak düştüğü anlar yer aldı.

        Zayn Sofuoğlu, İngiltere'de podyuma çıktı!
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