Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Bir klinikte vitamin takviyesi yaptıran İmirzalıoğlu, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti.

47 yaşındaki oyuncu, "Tatiliniz nasıl geçiyor?" şeklindeki soruya "Daha başlamadık" yanıtını verdikten sonra otomobiline bindi.