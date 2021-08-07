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Kenan İmirzalıoğlu: Sinem'in (Kobal) sütünün kesilmesinden endişe ettim - Magazin haberleri

Kenan İmirzalıoğlu: Sinem'in sütünün kesilmesinden endişe ettim

Kenan İmirzalıoğlu, Çeşme tatiline ara verip İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla geldiği kuaför çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu, son dönemde Türkiye'de çıkan yangınlar hakkında konuştu. İmirzalıoğlu, "İçimiz yanıyor. Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim." dedi

07.08.2021 - 14:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile Çeşme tatiline ara verip İstanbul'a dönen Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı.

  • Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin bir çok noktasında başlayan orman yangınlarıyla ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Eşi Sinem Kobal'ın sütten kesilmesinden endişe duyduğunu ifade eden İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor." ifadelerini kullandı.

  • "AĞAÇLARA KENDİ CANIMIZ GİBİ SAHİP ÇIKMALIYIZ"

    "Yangından mağdur olanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." diyen 47 yaşındaki oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Birçok kişi artık o gördüğü yeşilliği göremeyecek. Küresel ısınma bağıra bağıra geliyor. Ağaçlara kendi canımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Orman kendisini yeniler, yeter ki insanoğlu oralara bir şey yapmasın. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Yangından 10 gün önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projesini çekmiştik.

  • "ZULÜM VARMIŞ GİBİ İMAJ ÇİZİLDİ"

    Öte yandan 1997 yılında düzenlenen "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci seçilen İmirzalıoğlu'na geçtiğimiz haftalarda yarışma adaylarının sosyal medyada gündem olan görüntüsü soruldu. İmirzalıoğlu, o karelerin yanlış yorumlandığını belirterek, "O kadar yarışmacı var otel odasında nerede oturacaklar? Sanki orada mankenlere zulüm ediliyormuş gibi bir imaj çizildi. Oradaki arkadaşlara sorun hiçbirinin şikayeti yoktur. Orada zaten yürüyüş yapıyorlar, bir koreografi yapıyorlar. Oraya sandalyeleri getir, kaldır zaman alan şeyler... Gencecik insanlar yerde oturmanın nasıl bir sıkıntısı olabilir ki? Herkese birer tane on numara koltuk mu olacak? Bence yarışmanın kimyasından ayrı bir olay değil." dedi.

  • "BAŞARILI OLDU"

    Sinem Kobal, kısa bir süre önce kızları Lalin'in uyku düzeni için eğitim programlarına katılarak uyku sertifikası almıştı. Programın işe yaradığını belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Annesinin işi o. Düzgün eğitim vermek için aldı, uyguladı. Çok da başarılı oldu." diye konuştu.

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