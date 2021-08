"ZULÜM VARMIŞ GİBİ İMAJ ÇİZİLDİ"

Öte yandan 1997 yılında düzenlenen "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci seçilen İmirzalıoğlu'na geçtiğimiz haftalarda yarışma adaylarının sosyal medyada gündem olan görüntüsü soruldu. İmirzalıoğlu, o karelerin yanlış yorumlandığını belirterek, "O kadar yarışmacı var otel odasında nerede oturacaklar? Sanki orada mankenlere zulüm ediliyormuş gibi bir imaj çizildi. Oradaki arkadaşlara sorun hiçbirinin şikayeti yoktur. Orada zaten yürüyüş yapıyorlar, bir koreografi yapıyorlar. Oraya sandalyeleri getir, kaldır zaman alan şeyler... Gencecik insanlar yerde oturmanın nasıl bir sıkıntısı olabilir ki? Herkese birer tane on numara koltuk mu olacak? Bence yarışmanın kimyasından ayrı bir olay değil." dedi.