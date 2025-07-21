Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a poz verdi
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor. Kobal, tatilinden renkli fotoğrafları da paylaşıyor
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Şu sıralar ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal, sık sık tatil pozlarını da sosyal medya sayfasına taşıyor.
Kobal, son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu fotoğrafladı. Oyuncu sonrasında da eşiyle birlikte yer aldığı bir karesini paylaştı.