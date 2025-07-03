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        Haberler Magazin Kemal Sunal, vefatının 25'inci yılında anılıyor

        Kemal Sunal, vefatının 25'inci yılında anılıyor

        Kemal Sunal, vefatının 25'inci yılında anılıyor. Türk sinemasının efsane oyuncusu, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:52
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        Kemal Sunal anılıyor
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kemal Sunal, vefatının 25'inci yılında, her yıl olduğu gibi Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Merhum oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve sevenlerinin katıldığı anma merasiminde duygusal anlar yaşandı.

        "AİLE REİSİMİZ YOK"

        Gül Sunal, duygularını; "Her sene, her gün anıyoruz. Herkes anıyor ama bizim için ailemizin reisi yok. Bizim için günler ağır geçiyor. Daha doğrusu, benim için geçmemeye başladı. Gittikçe daha çok zorlanıyorum, onu hissediyorum. Çocuklar, torunlar, sizlerle zamanı doldurmaya çalışıyorum" şeklinde dile getirdi.

        Gül Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal

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        "ÇOCUKLARIMA KEMAL DEDELERİNİ ANLATIYORUM"

        Ali Sunal, baba özleminin her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Çocuklarına dedelerini anlattığını belirten Sunal; "25 yıl olmuş. Her sene biraz daha yorucu oluyor. Ya da insan yaş aldıkça duygusallaşıyor mu bilmiyorum. İnsan, yaşamak için bir misyon buluyor. Ben de çocuklarıma Kemal dedelerini anlatıyorum. Hiç tanımıyorlar, hiç görmediler, hiç filmini izlemediler ama çok seviyorlar. İlk başlattığı inanılmaz sevgi kaybettiğimizden 25 yıl sonra bile aynı hızı ve şiddetiyle devam ediyor. Kalbi bir görev olarak görüp çocuklarına daha 5 yaşında Kemal Sunal’ı tanıtan, onun filmlerini izlettiren Kemal Sunal severlere teşekkür ediyorum" dedi.

        "BU SEVGİ ÖLÜMSÜZLÜĞÜ BULMAKLA EŞDEĞER

        Ezo Sunal ise duyguları şu sözlerle dile getirdi: Buraya gelirken bir arkadaşım aradı. Dedi ki; "Dedem, 82 yaşında Kemal Sunal’ı izliyor. Küçük yeğenim 5 yaşında, babanın filmlerini izliyor. Bu böyle gidecek herhalde." Hepimiz aynı coşkuyla izliyoruz. Herhalde dünya tarihinde görülmeyen bir örnek. Dolayısıyla bu sevgi, bu coşku, ölümsüzlüğü bulmakla eş değer.

        "Sensiz çok eksiğiz"
        "Sensiz çok eksiğiz"
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        #Kemal Sunal
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