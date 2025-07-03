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        Haberler Magazin Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti

        Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti

        Her dönemin güldürü ustası Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Sunal, her yıl olduğu gibi bugün de mezarı başında dualarla anılacak. Ali Sunal, bulunduğu paylaşımda; "Sensiz çok eksiğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:03
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        "Sensiz çok eksiğiz"
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        Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncularından Kemal Sunal, henüz hiçbir sinema filminde rol almamıştı.

        Ertem Eğilmez, Tarık Akan ile Filiz Akın'ın başrollerini paylaşacağı 'Tatlı Dillim'i çekecektir. Akan'ın canlandıracağı 'Ferit' karakteri profesyonel bir basketbolcudur. Bu nedenle filmde arkadaşlarını canlandıracak oyuncuların uzun boylu olması gerekmektedir. Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'e Devekuşu Kabare Tiyatrosu'ndan arkadaşı olan Kemal Sunal'ı önerir. Eğilmez, kabul eder. Çekimlere gidilirken Kemal Sunal, otobüsün en arka sırasında oturmaktadır.

        'Tatlı Dillim' (1972)

        Ertem Eğilmez, önden başlayarak 'Ferit'in arkadaşlarını canlandıracak oyunculara diyaloglarını dağıtmaktadır. En arkaya geldiğinde, diyaloglar bitmiştir. Kemal Sunal; "Hocam, benim diyaloğum ne olacak?" diye sorar. Elinde diyalog kalmayan Ertem Eğilmez, "Sen gül" der. Çekimler sırasında Kemal Sunal için diyaloglar eklenir ama sadece güldüğü sahneler daha fazladır. Filmin galasında; Kemal Sunal'ın sahnelerinde izleyiciler kahkahalar atar. Bu durumdan etkilenen Ertem Eğilmez, Sunal'ı Arzu Film'in kadrosuna dâhil eder. Eğilmez, her filminde doğal olarak Arzu Film kadrosundaki oyunculara rol verir. 'Hababam Sınıfı'nın çekilmesine karar verildiğinde de 'İnek Şaban'ı Kemal Sunal'ın canlandırmasını ister.

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        İşte o gülüşle Türk sinemasında bir efsane doğdu.

        'Hababam Sınıfı' (1975)

        3 Temmuz 2000'de 'Balalayka'nın çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti.

        Kemal Sunal, her yıl olduğu gibi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.

        Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını; "3 Temmuz... 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum, gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın asla bırakmazdın beni biliyorum ama işte zaman gelmişti... Seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim 'baba' kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda kalbimde ol baba. Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol, en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol, hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım nazlanayım sana, seni seven herkesin hepimizin yanında ol babam. Sensiz çok eksiğiz" sözleriyle andı.

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