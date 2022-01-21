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Kelly Rizzo eşi Bob Saget'in son sözlerini açıkladı

Kelly Rizzo eşi Bob Saget'in son sözlerini açıkladı!

Amerikan televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 9 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Saget'in, eşi Kelly Rizzo'ya gönderdiği son mesajlar ortaya çıktı

21.01.2022 - 16:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Bob Saget (65), 9 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

    Dört gün önce son yolculuğuna uğurlanan Saget'in, vefat etmeden önce eşi Kelly Rizzo'ya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

  • Eşinin acısıyla sarsılan Rizzo, Hoda Kotb'un sunduğu Today adlı programa konuk oldu. Kelly Rizzo, eşiyle yaptığı son mesajlaşmayı anlattı.

  • "SENİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

    Bob Saget ile aralarında yaşananların "sadece aşk" olduğunu söyleyen Rizzo, onunla son konuşmalarını şu sözlerle aktardı:

    Sanırım ona 'Seni seviyorum.' dedim. O da bana 'Seni sonsuzca seviyorum.' dedi. Sonra ben ona 'Seni yarın görmek için sabırsızlanıyorum.' dedim.

  • "HİÇ ROL YAPMADI"

    Saget ile 2018 yılında evlenen 42 yaşındaki Kelly Rizzo, eşi için "Birlikte geçirdiğimiz her saniyeye değer verdi." ifadelerini kullandı. Rizzo, Bob Saget'in topluma karşı sergilediği sıcak tavrın "rol" olmadığını da sözlerine ekledi. Kelly Rizzo, oyuncunun yanında kim olursa olsun hep aynı kişi olduğunu belirtti.

  • Rizzo daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Hayattan zevk almak istiyordu ve çevresindeki insanları da mutlu etmek isterdi. Yani mesela bir restorana gittiğimizde bütün garsonlarla konuşurdu. Herkes onu tanırdı ve severdi.

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