Rizzo ayrıca, "O hayatımda tanıdığım en iyi insandı. Çok kibardı ve harika biriydi. Hayatındaki herkes de bunu biliyordu." ifadelerini kullandı. Kelly Rizzo, eşi Bob Saget ile onu hiç tanımadan karşılaşıp kısa süre iletişim kuranların bile onun için "Bu çok özel bir insan." diye düşündüğünü de sözlerine ekledi.