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        Haberler Dünya Kedisi sayesinde kurtuldu: İlk kez böyle bir karar verildi

        Rus adam kedisi sayesinde hapse girmekten kurtuldu ve cezası ertelendi

        Rusya'da kamusal alanda şiddet uygulamaktan suçlanan bir adama verilen ceza, kedi sahibi olması gerekçesiyle ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:37
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        • 1

          Rusya'da kamusal alanda şiddet uyguladığı için suçlanan bir adama verilen ceza kedi sahibi olduğu gerekçesiyle ertelendi. Rus yayın kuruluşu Mash, ilk kez böyle bir kararın alındığını aktardı.

        • 2

          KEDİSİ SAYESİNDE CEZASI ERTELENDİ

          Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde yaşayan 48 yaşındaki Sergey B.'ye sarhoşken başka bir kişiye saldırmasının sonucunda kamusal alanda şiddet uygulamak ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan dava açıldı. Soruşturma tutunağında Sergey B.'nin Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda, adı açıklanmayan mağduru silahla tehdit ettiği belirtildi.

        • 3

          İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALINDI

          Saldırının ardından gözaltına alınan Sergey B. soruşturmada polisle iş birliği yapmayı kabul etmesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Rus Ceza Kanunu'na göre bu suçlamalardan bazıları, sanığın 5 yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyordu.

          Ancak mahkeme, sanığın sağlık koşullarının elverişsiz olması, polisle işbirliği yapması ve kedi sahibi olması gibi hafifletici nedenler göstererek cezayı erteleme kararı aldı.

        • 4

          Mash, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, kedi bakmanın Rus Ceza Hukuku'nda hiçbir zaman hafifletici neden olarak kabul edilmediğini aktardı. Rusya'da sanıklar sadece bakmakla yükümlü oldukları çocukları ya da akrabaları için ceza indirimi talep edebiliyor.

          Rusya'da kedilerin halk arasında da çok sevildiği biliniyor.

          Kaynak: Russia Today, Mash, Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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