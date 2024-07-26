Keanu Reeves: 'Matrix' hayatımı değiştirdi
'Matrix' ve 'John Wick' filmleri ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, kendisine şöhreti getiren bilimkurgu klasiği 'Matrix'e övgü yağdırdı
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Bilimkurgu klasiği 'Matrix'de 'Neo' karakteriyle akıllarda yer eden Keanu Reeves, bu yıl 25 yaşına giren 'Matrix'e övgüler yağdırdı.
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The Late Show'da Stephen Colbert'a konuk olan aktör, "Matrix' hayatımı değiştirdi. Yıllar içinde pek çok insanın hayatını da gerçekten olumlu ve harika şekillerde değiştirdi. Bir oyuncu olarak, bir film yaptığınızda ya da bir hikâye anlattığınızda bunu umut edersiniz" ifadelerini kullandı.
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Ünlü oyuncu, "Yıllar geçtikçe ve tanıştığım insanlar bana 'Matrix'ten bu kadar olumlu bir şekilde etkilendiklerini söylediklerinde... İşte bu en iyisi" ifadelerini kullandı.
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Reeves 2021'de verdiği bir röportajda, filmin bir bütün olarak sinemanın gidişatı üzerinde 'etkili' olduğuna da dikkat çekmişti.