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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; KDV oranlarında artış yaşandı. Kararla birlikte pek çok ürün zamdan büyük oranla etkilenmiş oldu. Bu bağlamda vatandaşlar "KDV zammı ne zaman uygulanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin güncel son bilgiler...

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2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. ÖTV'Yİ DE KAPSIYOR Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

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KDV'Sİ ARTAN ÜRÜNLER Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu, bu oran artık yüzde 20 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV'yse geçen yıl yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

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HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE ZAM YOLDA! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.