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        Haberler Gündem Güncel Kaza sonrası meydan savaşı! | Son dakika haberleri

        Kaza sonrası meydan savaşı!

        Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler arasında başlayan tartışma meydan savaşına döndü. Yumruklar ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:38
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        Kaza sonrası meydan savaşı!
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        Hatay’da meydana gelen bir kaza sonrası 2 grup arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga meydan savaşını aratmadı.

        Olay, Antakya ilçesi Sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi içerisinde 2 araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışmaya araçlardakiler de karışınca kısa sürede yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

        2 KİŞİ YARALANDI, 4 GÖZALTI VAR

        Meydan savaşını andıran kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu. Kavgada tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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