Kaza nasıl önlendi?

Kaza videolarına alışık olan sosyal medya kullanıcıları bu kez zor bir soru ile karşı karşıya... Bir TIR'ın rampada kamyonu solladığı anda karşı yönden gelen aracın ve sollanan kamyonun durması üzerine TIR, şeridine geçebildi. Paylaşımda bu üç şoförden hangisinin hamlesinin kazayı önlediği soruldu.

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