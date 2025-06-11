Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı

        Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

        Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan sarı kırmızı takım, "Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        ABD Orta Doğu'da alarm durumuna hazırlanıyor
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa