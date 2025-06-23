Kayserispor, Majid Hosseini ile sözleşme uzattı
Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
Giriş: 23.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:25
Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'de kadroya dahil olan Hosseini ile sözleşme uzatıldığı belirtilerek "Profesyonel Futbol Takım futbolcumuz Majid Hosseini’nin sözleşmesi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'dan 2021-2022 sezonunda transfer edilen Hosseini, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de 77 maça çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ