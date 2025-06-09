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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi!

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:56
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        Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

        Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

        Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

        Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

        Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

        Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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