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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ı 4-1 mağlup eden Kayserispor, son 16 turuna yükseldi.
İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçı, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
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Kayserispor'a farklı galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Sapunaru, 71. dakikada Bilal Başacıkoğlu, 37 ve 82. dakikada Kravets kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Adnan Aganovic'den geldi.
Kayserispor: 4 - Altay: 1
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Mert Özyıldırım, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 61 Kucher), Bilal Başacıkoğlu, Chery (Dk. 83 Abdullah Gürbüz), Kravets, Gyan (Dk. 74 Umut Bulut)
Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Çağrı Buğra Dişsiz (Dk. 46 Gençer Cansev), Yasin Palaz, Serkan Sözmen, Aganovic, Atakan Çankaya (Dk. 69 Metin Yüksel), Tevfik Altındağ, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Paixao), İbrahim Akın, Kappel
Goller: Dk. 4 Sapunaru, Dk. 37 ve Dk. 82 Kravets, Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu,(Kayserispor), Dk. 80 Aganovic (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 30 Çağrı Buğra Dişsiz, Dk. 63 Gençer Cansev (Altay)
MAÇTAN POZİSYONLAR
İLK YARI:
4. dakikada Kayserispor atağında Altay yarı alanının ortalarında topla buluşan Chery'nin, ilerledikten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten ceza alanına döndü. Topu iyi takip eden Sapunaru, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lopes'in sol ayağı ile ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
İKİNCİ YARI:
71. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Chery'nin ortasında Gyan'ı geçen topu iyi takip eden Bilal Başacıkoğlu, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
80. dakikada Altay atağında, ceza alanı sol çaprazında Paixao ile verkaça giren Aganovic'in kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer'in kapattığı köşeden filelerle buluştu: 3-1.
82. dakikada Sapunaru'nun pasında topla buluşan Kucher'in, rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu iyi kontrol eden Kravets, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı plase vuruşla skoru 4-1'e getirdi.
Kayserispor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.
Hakemler: Ali Şansalan, Önder Yılmaz, Abdullah Bora Özkara
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
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