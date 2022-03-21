Kayseri ve Konya'da okulların tatil olup olamdığı araştırılıyor. Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışının devam etmesiyle birlikte pek çok ilde kar tatili verildi. Yarın Kayseri ve Konya okullar tatil mi sorusu ilde yaşayan binlerce veli ve öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte, detaylar...