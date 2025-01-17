Fidan dikmek istemişti! Canından oldu!
Kayseri'de, 42 yaşındaki H.Ş., traktörüyle fidan dikmek için ormanlık alana giderken, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vuruldu. Yakınları tarafından yaralı olarak bulunan H.Ş., kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de iddiaya göre, Tomarza ilçesi Tahtakemer Mahallesi'nde yaşayan H.Ş. (42), traktörüyle ormanlık alana fidan dikmeye giderken yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.
ORMANDA YARALI HALDE BULUNDU
AA'daki habere göre haber alamayan yakınlarının ormanlık alanda aradığı H.Ş, yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekipler, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.