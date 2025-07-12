Kayseri'de trafik kazası: 9 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Giriş: 12.07.2025 - 02:37 Güncelleme: 12.07.2025 - 02:37
Y.C.B. yönetimindeki otomobil ile T.A. idaresindeki minibüs Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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