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        Haberler Gündem Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı - Güncel haberler

        Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:05
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        FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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