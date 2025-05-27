Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı
Giriş: 27.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:05
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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