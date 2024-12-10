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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de avladığı domuzu otomobilin arkasında sürükleyen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de avladığı domuzu otomobilin arkasında sürükleyen şüpheli yakalandı

        Kayseri'de avladığı domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak sürükleyen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Ölü yaban domuzunun, otomobilin arkasında sürüklendiği anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 06:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 06:19
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        Avladığı domuzu otomobilin arkasında sürükledi; o anlar kamerada
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        Kayseri-Malatya yolunda bir kişi, iddiaya göre avladığı domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak metrelerce ilerledi.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        DHA'nın haberine göre; yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Olayı gerçekleştiren Ö.M. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan araştırmada şahsın aracının arka kısmına bağlayarak bir hayvanı taşıdığı ve ahıra götürdüğü anlaşılmış, ölü bir domuz ahır içerisinde bulunmuş ve gerekli tetkikler yapılmak üzere muhafaza altına alınmış, ölüm sebebinin anlaşılması için ilgili birimler ile koordine kurulmuştur. Ö.M. isimli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, doğa, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için sürdürdükleri mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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        #kayseri
        #yaban domuzu
        #Son dakika haberler
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