Kayseri'de 75 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.