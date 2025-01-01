Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışma yaptı.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D'yi yakaladı.

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Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.