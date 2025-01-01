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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 03:06 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:07
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        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışma yaptı.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #kayseri
        #FETÖ
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