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        Haberler Gündem KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU EKRANI | 2023 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvuru ücreti ne kadar?

        Başvurular başladı! İşte 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı

        İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. ÖSYM kılavuzuna göre Kaymakamlık sınav başvuruları 20 ile 30 Ekim günleri arasında alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini, başvuru ücretini ve başvuru esnasında dikkat edilmesi gerekenleri içeren ÖSYM kılavuzuna göre gerçekleştirecek. İşte 2023 kaymakamlık sınavı başvuru ekranı, başvuru şartları ve ücretine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:35
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        • 1

          Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri araştırmaları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bu sene açılan 77 kişilik kadronun ardından hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre kaymakamlık sınav başvuruları 20 Ekim Cuma günü başladı. Adaylar başvurularını 30 Ekim'e kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı...

        • 2

          KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere 77 kaymakam alımı yapılacak. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ise 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.

        • 3

          KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kaymakamlık sınava ilişkin detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun ardından netlik kazanacak. Kaymakamlık sınav sonuçları ise 28 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuruları alınacak olan Kaymakamlık Sınavı başvuru ücreti 450 TL olarak duyuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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