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        Haberler Gündem Güncel Kayıp gurbetçinin cansız bedeni Ren Nehri'nde bulundu! | Son dakika haberleri

        Kayıp gurbetçinin cansız bedeni Ren Nehri'nde bulundu!

        Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan Cemile Yıldız, kanser tedavisi gören ağabeyinin ölümünün ardından kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni ise Ren Nehri'nin Almanya sınırında bulundu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:27
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        Cansız bedeni Ren Nehri'nde bulundu!
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        Fransa’nın Strasbourg kentinde yaşayan Deniz Yıldız, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine 18 Temmuz 2025 Cuma günü tedavi gördüğü Hautepierre Hastanesi’nde saat 14.30’da yenik düştü.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Deniz Yıldız'ın ölümünün ardından 40 yaşındaki kardeşi Cemile Yıldız kayıplara karıştı. Telefonunu, banka kartlarını, arabasını ve kişisel eşyalarını evde bırakan Cemile Yıldız için başta ailesi, akrabaları ve sevenleri seferber oldu ama bir sonuç alamadı.

        Aile, Cemile'den gelecek iyi bir haberi beklerken dün akşam saatlerinde Alman polisinden acı haber geldi. Alman Polisi Almanya’nın Khel Kasabası ile Strasbourg arasındaki Gambsheim kasabası yakınlarında Ren Nehri'nde Cemile Yıldız'ın cansız bedenini buldu.

        Aile, Deniz Yıldız'ı genç yaşta kanser nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayamadan Cemile Yıldız'ın acısıyla kahroldu. İki kardeşin cenazeleri işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’a getirilerek Gücük köyünde toprağa verilecek.

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