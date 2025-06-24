Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrıldıkları iddia edildi

2016 yılında tanışan ve 2019’da nişanlanan Katy Perry ile Orlando Bloom’un ilişkisi ciddi bir çıkmazda olabilir. Çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, ilişkilerinde büyük bir çatlağa işaret ediyor.

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ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin haberine göre, uzun süredir birlikte olan çiftin bir süredir ne özel hayatlarında ne de kamuya açık etkinliklerde yan yana görülmemesi dikkat çekiyor. Katy Perry’nin son zamanlarda nişan yüzüğünü takmaması da ayrılık söylentilerini daha da alevlendirdi.

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İddiaya göre ikili arasındaki krizin temelinde yoğun iş programları ve farklı yaşam öncelikleri yatıyor. Perry, 'Lifetimes' adını verdiği dünya turnesi kapsamında aylarca sahnede yer alırken, Bloom’un ise daha çok Londra’da vakit geçirmesi çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim problemleri yaratmaya başladı.

Yakın çevrelerine göre, Katy Perry’nin kariyerine yeniden ağırlık vermesi ve Orlando Bloom’un da kendi hayatında farklı bir denge kurmaya çalışması, aralarındaki uyumu zayıflattı. Tüm bu gelişmeler, ünlü çiftin ilişkisini zorlu bir döneme sokmuş durumda.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam eden çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Gözler şimdi Katy Perry ve Orlando Bloom'dan gelecek olası bir açıklamada. Öte yandan Orlando Bloom, Avustralyalı model Miranda Kerr ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.