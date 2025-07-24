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        Haberler Dünyadan Katty Perry'nin ilginç buzlu su ritüeli - magazin haberleri

        Katty Perry'nin ilginç buzlu su ritüeli

        Katy Perry, Kanada'da vereceği konsere hazırlanırken, buzlu su ritüelini nasıl uyguladığını sosyal medyadan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:30
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        İlginç buzlu su ritüeli
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        Katy Perry, Lifetimes Turnesi kapsamında Kanada'da vereceği konser için hazırlık yaparken, sıra dışı konser öncesi ritüelini açıkladı.

        40 yaşındaki ABD'li şarkıcı, konser hazırlığı rutininin bir parçası olarak yüzünü buz gibi suya daldırdığı ilginç bir videoyu Instagram'da hayranlarıyla paylaştı. Perry videoda, yüzünü buzlu su dolu bir kaseye daldırırken mavi bir tüpe nefes veriyor ve yüzünü dondurucu soğuk suda ne kadar süre tutabileceğini ölçüyor.

        Katy Perry, 18 saniye sonra pembeleşmiş yüzünü buzlu sudan çıkarıp ardından yine 8 saniye daha yüzünü suya soktuktan sonra, "Bitti, beynim acıyor, bittim. Senin için daha iyi görünmeye çalıştım Kanada, umurumda değil artık" sözlerini sarf etti.

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        Ünlü sanatçı, bunun bir güzellik ritüelinin parçası olduğunu açıkladı ancak ekibinden bazılarının bu fikre ikna olmadığı ve yaptığının çok aptalca olduğunu söyledikleri duyuldu.

        Katy Perry, buzlu su paylaşımının altına; "Kanada, geliyoruz" notunu düştü.

        Bu ritüelin, soğuk suyla yüz masajı ve nefes egzersizlerini bir araya getirerek, vagus siniri (en uzun kafa siniri) uyarımı ve derin nefes egzersizleri gibi cilt üzerinde olumlu etkiler sağladığı ileri sürülüyor.

        Nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrılmasıyla gündeme gelen ve ayrılık sonrası konser programına yoğunlaşan Katy Perry, bir süre önce konserde bir facianın eşiğinden dönmesiyle manşetlere çıkmıştı. San Francisco konserinde üzerine bindiği ve konser alanında seyircilerin üzerinde dolaştığı kelebek figürünün havadayken arızalanması, herkesi korkutmuştu.

        Katy Perry, 7 Aralık'a kadar turne kapsamında konserlerine devam edecek.

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        #Katy Perry
        #konser

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