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Kate Middleton'dan takılarıyla Ukrayna mesajı

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda, Cambridge Düşesi Kate Middleton takılarıyla 'Ukrayna' mesajı verdi

15.03.2022 - 12:05 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamaları kapsamında Westminster Abbey'de resepsiyon düzenlendi. 

  • Resepsiyona, Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton, Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla da katıldı. Yakın zamanda Covid-19'u atlatan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth bu yılki törende bulunmadı.

  • Catherine Walker imzalı ceket elbisesi ve şapkasıyla Commonwealth bayrağının renklerini yansıtan Kate Middleton'ın takı tercihinin gizli bir anlamı olduğu ortaya çıktı. 

  • People dergisinin haberine göre Middleton, 2020 yılında Buckingham Sarayı'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olana ile tanışmasında tercih ettiği takılarını, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde de kullandı.

  • Ekim 2020'de Prens William ile birlikte Vladimir ve Olana Zelenskiy çifti ile bir araya gelen Middleton, kemer detaylı mavi elbisesini, safir ve pırlantadan oluşan kolye ve küpeleriyle tamamlamıştı.

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