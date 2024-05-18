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        Haberler Dünyadan Kate Hudson: Bu benim için her şeyin başlangıcıydı - Magazin haberleri

        Kate Hudson: Bu benim için her şeyin başlangıcıydı

        Kate Hudson, 'Almost Famous' adlı filmi hayatını nasıl değiştirdiğini ve filmdeki hangi oyuncu arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:34
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        • 1

          Kate Hudson, Cameron Crowe'un 2000 yapımı 'Almost Famous'unda 'Penny Lane'i canlandırmıştı. Hudson, bu performansıyla oyuncu olarak ilk büyük çıkışını yapmış ve Oscar adaylığı kazanmıştı.

        • 2

          Kate Hudson, 'Almost Famous'daki çıkışını şöyle anlatıyor; "Sanıyorum müziği sevmem ve bunu bende görmemle bağlantılıydı ama o benim için bu kadar çok müziğin kapısını gerçekten araladı. 19 yaşındaydım ve beni daha önce hiç duymadığım bu harika müzikle doldurdu. Bu benim için her şeyin başlangıcıydı."

        • 3

          "BU ÇOK KOMİK"

          45 yaşındaki oyuncu, 'Almost Famous'un gösterime girmesinden yirmi yılı aşkın bir süre sonra, ilk albümü Gloious'u 17 Mayıs Cuma günü çıkardı. Hudson, aldığı tepkileri şu ifadelerle dile getirdi; "Herkesin tepkisini görüyorum ve orada beni sinirlendiren birkaç şey var. İnsanlar çok komik. Biri, şunun gibi bir şey söyledi, 'Bunca zamandır Penny Lane'di'... Bu çok komik."

        • 4

          Ayrıca ABD'li oyuncu, 'Almost Famous'da yükselen rockçı Russell Hammond'u canlandıran, ünlü rol arkadaşı Billy Crudup ile yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi.

        • 5

          "ONU SAHNEYE ÇIKARACAĞIM"

          Kate Hudson; "Bu film tüm zamanların en iyi müzik filmlerinden biriydi ve o filmdeki herkes müziği severdi. Billy'nin hâlâ gitar çaldığını düşünüyordum. Onu sahneye çıkaracağım. Ona bunu yaptıracağım. Düşünüyordum da, Billy'nin gerçekten gitar çalması çok eğlenceli olmaz mıydı? İzleyicinin seveceğini, çıldıracağını hissediyorum" dedi.

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          Kate Hudson, koronavirüs krizinin ortasında müzik hayallerinin peşinden gitmeye karar vermişti.

          Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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