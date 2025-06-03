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        Haberler Gündem Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

        Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:25
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        Ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı
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        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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