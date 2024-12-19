Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

İlçenin Küçükkızılca köyünde Mustafa Uysal'a ait evde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Olayda Mustafa Uysal'a ait alt katı ambar olarak kullanılan 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, diğer evin de çatısı zarar gördü. Uysal'a ait evin alt katında bulunan traktör römorku ile yaklaşık 5 ton buğday da yandı.

Köy sakinlerinden Recep Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köyümüzdeki yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Zaten eski bir binaydı. Hayvanları da yoktu zaten. Bir tane traktörün römorku yandı. Bir tane de ahşap ev yandı komple." diye konuştu. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.