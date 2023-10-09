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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakem yorumları - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakem yorumları

        Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını BeIn Trio ekibi yorumladı. İşte hakemlerin değerlendirmesi...

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        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:31
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        • 1

          İLK GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

          6. Dakika: Fenerbahçe'nin golünden önce; Kasımpaşa'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: Becao ile Ngoy arasında böyle mücadeleler hep oldu. Mete Kalkavan, hep devam ettirdi. Kendi içinde standart var. İki oyuncu da birbirini çekiyor. Ngoy da Becao'yu tutuyor; Becao biraz daha fazla. Her iki oyuncunun da gözleri topta ama Becao sağ eli göğse koymuş, sol eliyle refakatin biraz dışına çıkmış. Ngoy'un topa yükselmesini engellemiş Becao. Ngoy belli noktadan sonra durmuş. Bu pozisyon ceza alanında olsa penaltı olur mu? VAR müdahalesi için bunu söylüyorum. Bu pozisyonda kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. VAR karışmaz. Top arkaya gittiği için atak başlangıç fazı olmaz falan deniyor, öyle bir şey yok. Becao, iki eliyle Ngoy'u bariz şekilde çekip kenara atsaydı, VAR müdahalesi olurdu. Ancak, Becao'nun yaptığı hareketler faul ama hakem saha içinde vermeli kararı. Hakem faul vermeliydi.

          Deniz Çoban: Benim kafam karışık. Kafamın karışmasına sebep, eğitimlerdeki argümanlar. Hakemlerin de kafası karışık. Hakemin bir standartı olsun, ona göre yorum yapsın. Bugün tamam diyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir yorum geliyor. Yüksek mücadelelerde etki, delil göstermek zordur. Bu tür mücadelelere VAR'ın karışması kolay değildir denir evrensel ilkelerde. Uzayan forma, yana atılan rakip, çift elle sarılıp oyuncuyu kilitleme gibi durumlarda VAR karışabilir. Mücadele yere yakınsa VAR'ın karışması daha kolay olur. Alper Ulusoy, geçen hafta Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında aynı mücadele oldu. Alper'e ertesi gün Trabzonspor maçını verdiler, 'VAR müdahalesi sonuna kadar doğru' dediler. Bence Becao ile Ngoy arasında adil bir mücadele yok. Becao, Ngoy'a göre tutmayı abartıyor. Burada bir faul var. VAR açısından bu bir yüksek mücadeledir, çok açık gösterebileceğin formadan uzama yoktur, karışılmaz denir. MHK ise Alper Ulusoy'u geçen hafta doğru buluyorsa, kriter buysa VAR karışmalı derim. Çünkü, MHK standartı böyle koymuş. Faul mü faul. Müdahale konusunda benim kafam karışık. Bir standart koyamadı MHK. Neye karışıyor, neye karışılıyor. Standart yok. Kaçak güreşmiyoruz. Alper Ulusoy'un müdahalesi yanlıştı ama doğru dediler. O zaman buna da karışacaksın. VAR, burada hiçbir delil gösteremez. Karışmaması evrensel ilkelere göre doğru. Türkiye'de karışıldı ve MHK doğru dedi.

        • 2

          PENALTI KARARI DOĞRU MU?

          45+1. Dakika: Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: "Yasin çok genç bir oyuncu. Sağ ayağını yere koyduktan sonra sol dizini de öne çıkarıyor, sonra anlıyor ve durmaya çalışıyor ama duramıyor. Dzeko geçecekken dizine temas gerçekleşiyor. Yasin biraz daha tecrübeli olsa dizini yere çıkardığı an geri çekerdi. Yasin'in sol dizi, Dzeko'nun sağ dizine temas ediyor. Sol dizi hala havada. Bu pozisyon kitaba göre penaltı. Buna penaltı değil denemez. Bu pozisyon 'soft' bir penaltı. Dzeko ayağını normalin düşüne çıkarmıyor. Buna penaltı değil denemez. Benim anlayışıma göre yumuşak penaltı bu."

          Deniz Çoban: "Dzeko, dizi önde görünce sol ayağını dışarı taşırarak temas alıp düşmeye mi hedefliyor yoksa Yasin'in dizi önüne geldiği için mi çarpıyor? Dzeko teması kullanıp düşüyor diyorsanız aldatma bile tartışılır. Dzeko'nun ayak frekansı doğruysa ve diz önüne gelip çarpıyorsa buna kimse penaltı değil diyemez. Sabit iki oyuncu, bir temas var. Buna penaltı veren hakemi eleştirmem."

        • 3

          53. Dakika: Aytaç'ın Dzeko'yu iterek bir ihlali var mı?

          Bahattin Duran: "Kesinlikle penaltı demem."

          Deniz Çoban: "Kesinlikle penaltı yok."

        • 4

          KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

          55. Dakika: Ngoy'un faulünde sarı kart kararı doğru mu, kırmızı kart olur mu?

          Deniz Çoban: "Kırmızı kart için kasıt tabiri, bilerek yapma tabiri önceden vardı, çok önceden. Kırmızı kartın kriterleri var, o kriterlere uyması lazım. İyi niyet, kötü niyet unsuru, işin içinden çıkamıyorsanız yönü belirler. Kriterleri yerli yerine oturdunuz, sarı sarıdır, kırmızı kırmızıdır, niyetin önemi yoktur. Dün de Muslera'nın pozisyonunda kırmızı kart, kasıt deniyordu. Kasıt ana unsur değil. Ngoy'un iyi niyetinin olmadığını ben de kabul ediyorum, top gitmiş. Kırmızı kart için yoğunluk ve şiddet gerekiyor. Bedenindeki ağırlığı karşı tarafa iletmesi lazım. Topuk yerde, ayağın bir kısmı yerde, güç transferi tam olarak aktarılamamış. Topuk yerde, ayak gergin değil, direkt sarı karta düşüyorsunuz. UEFA'nın eğitim paketinde bu pozisyon var. UEFA, kırmızı kart çıtasını bir tık yukarı çıkarmış. Bu klasik bir sarı kart"

          Bahattin Duran: "Fred'in ayağı da esnedi. Bu pozisyon benim için sarı karttır. Yalnız, sınırda. Neden sarı kart? Ngoy, dizini tamamen gergin bir şekilde gelip rakibine bütün gücü aktaramamış. Ngoy'un Fred'in ayağına bastığı bölge, ayakkabısının ortasından yukarısına olan kısmı. Ngoy, acımasız olsa tüm ayağıyla basardı. Bu pozisyon, fotoğraftan gösteriyor ki sarı kart."

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