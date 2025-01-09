Kasımpaşa'dan Fenerbahçe yönetimine çiçek!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi dostluk rüzgarları esti. Kasımpaşa yöneticileri, Fenerbahçe yönetimine çiçek takdim etti.
Giriş: 09.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:01
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadele öncesi protokolde dostluk rüzgarları esti.
Kasımpaşa yöneticileri, Fenerbahçe yönetimine maç öncesi çiçek takdim etti.
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